E’ iniziata a Castagneto Carducci, in Toscana, la preparazione stagionale per gli Esordienti e gli Allievi del Pedale Ossolano. Il calendario 2025 prevede il primo appuntamento il 23 marzo per gli Allievi alla Varese -Angera e alla coppa Cei in Toscana. Per gli Esordienti a Camignone (Brescia).

Tra i convocati per la Coppa Cei ci sono anche Edoardo Ietta e Lorenzo Soldarini del Pedale che saranno agli ordini del tecnico regionale Pietro Campagnaro.