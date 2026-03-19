Vco, export in calo nel 2025: pesa il crollo dei macchinari

Nel 2025 le esportazioni del Verbano Cusio Ossola registrano una lieve flessione del -1% rispetto all’anno precedente, in un contesto che vede comunque l’Alto Piemonte crescere complessivamente del +2,7%, raggiungendo i 13 miliardi di euro.

Il dato del Vco è il risultato di andamenti contrastanti tra i diversi comparti. Da un lato si segnalano performance positive nei metalli (+18,8%) e nella chimica (+7,5%), tra i principali settori dell’economia locale. Dall’altro, però, pesano fortemente le contrazioni nei macchinari (-20,8%), negli articoli in gomma e plastica (-8,7%) e nei prodotti alimentari e bevande (-24,3%).

Sul fronte dei mercati, l’Unione Europea – che rappresenta il 62,2% delle esportazioni provinciali – segna un calo del -2,3%, mentre risulta più dinamico l’export verso i Paesi extra-UE (+1%). Tra i principali partner commerciali si confermano la Svizzera (+7,1%) e la Germania (+2,4%), seguite dalla Francia, in lieve flessione (-1,4%).

A livello complessivo, l’Alto Piemonte mostra una crescita moderata ma non uniforme, con territori che viaggiano a velocità diverse. "I dati del 2025 evidenziano un sistema imprenditoriale eterogeneo, con alcune realtà in espansione e altre in difficoltà sui mercati internazionali", sottolinea Angelo Santarella. "In uno scenario globale incerto, diventa fondamentale puntare su flessibilità e diversificazione".