Ance Vco, Mauro Piras eletto presidente

L’assemblea dei soci di Ance Vco (Associazione Nazionale Costruttori Edili del Verbano Cusio Ossola), riunitasi ieri, mercoledì 18 marzo, ha votato a favore della candidatura di Mauro Piras a presidente dell’associazione per il quadriennio 2026-2030.

Piras è direttore generale di Tecno Costruzioni di Verbania, azienda edile che dal 1998 opera come impresa di costruzioni generali sul territorio con un core business legato alla gestione delle commesse pubbliche. Da sempre attivo nella vita associativa provinciale, regionale e nazionale, Mauro Piras è stato infatti vicepresidente di Ance Vco e dal 2022 è coordinatore commissione opere pubbliche di Ance Piemonte e componente della stessa commissione anche in Ance nazionale.

L'elezione segna un momento storico per l’associazione territoriale: Piras raccoglie infatti il testimone da Rino Porini, figura di riferimento che ha guidato i costruttori della provincia per lungo tempo, traghettando il settore attraverso le sfide cruciali degli ultimi anni: “Guidare Ance Vco in questi anni complessi, segnati da profonde trasformazioni del mercato e sfide normative, è stata un’esperienza intensa che porterò sempre con me. In questi anni abbiamo lavorato instancabilmente per rimettere al centro il valore del 'costruire bene', abbiamo portato la voce dei costruttori su ogni tavolo tecnico e politico. Ma il grazie più grande va agli associati: sono loro il vero motore del Paese, coloro che ogni giorno, tra i cantieri, creano valore, occupazione e futuro. Lascio la presidenza con la consapevolezza di aver dato il massimo e con la certezza che il mio successore, Mauro Piras, con cui ho collaborato fianco a fianco in tutti questi anni, saprà dare continuità a questo progetto. Il settore edile resta la spina dorsale dell'economia nazionale, e l'Ance continuerà a esserne il custode più fiero."

Il neo-eletto presidente Mauro Piras ha espresso profonda gratitudine per l'incarico ricevuto: "È per me un onore assumere la guida di Ance Vco. Raccolgo un'eredità solida e un'associazione coesa grazie al lavoro straordinario svolto da chi mi ha preceduto. Il mio obiettivo sarà proseguire lungo il solco della concretezza. Tuttavia, le sfide che ci attendono non possono essere affrontate in solitaria: il lavoro di squadra tra tutte le imprese associate sarà il vero motore del mio mandato. Siamo una comunità di costruttori e solo condividendo competenze e visione potremo incidere sul futuro del comparto. Altrettanto fondamentale sarà consolidare il rapporto con gli enti territoriali, sia a livello locale che regionale. Il dialogo con le amministrazioni deve essere costante e costruttivo: noi siamo i partner tecnici naturali per lo sviluppo del territorio. L'obiettivo è creare una rete solida e strutturata che unisca imprese, istituzioni e stakeholder, affinché l'edilizia torni a essere il volano economico e sociale prioritario per tutto il Verbano Cusio Ossola. Il primo impegno, sia a livello territoriale che regionale, sarà rivolto al tema degli aumenti dei prezzi dei materiali, dovuto agli effetti della guerra in corso in Medio Oriente che mette a rischio i cantieri.”