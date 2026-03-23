Prevenzione e salute dei giovani: l'Asl Vco inaugura l'ambulatorio di andrologia nei consultori

A partire dal mese di aprile, la rete dei servizi territoriali dell’Asl Vco si arricchisce con l’apertura dell’ambulatorio di andrologia, che sarà operativo presso tutte e tre le sedi consultoriali di Domodossola, Verbania e Omegna. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni uno spazio dedicato alla prevenzione e alla salute maschile.

L'accesso al servizio è stato pensato per essere il più semplice e diretto possibile. La consulenza andrologica è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del medico curante, eliminando così ogni barriera burocratica. Gli interessati possono prenotare il proprio colloquio semplicemente telefonando alle sedi dei consultori: Domodossola (0324 491627 oppure consultorio.do@aslvco.it), Verbania (0323 541403 oppure consultorio.vb@aslvco.it) e Omegna (0323 868912 oppure consultorio.om@aslbvco.it), dove riceveranno tutte le informazioni necessarie in totale riservatezza. Si tratta di un'importante occasione per i giovani di confrontarsi con professionisti esperti, garantendo un approccio consapevole al proprio benessere.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “L'apertura dell'ambulatorio di andrologia presso i nostri consultori rappresenta una risposta concreta a un bisogno di salute spesso sottovalutato: la prevenzione maschile nelle fasce giovanili. Per le ragazze il passaggio in consultorio è una prassi consolidata, i ragazzi tra i 14 e i 25 anni restano spesso privi di un punto di riferimento istituzionale per la propria salute riproduttiva e sessuale. Con questa iniziativa, vogliamo abbattere le barriere culturali e burocratiche, offrendo un accesso gratuito, diretto e riservato. Il nostro obiettivo non è solo clinico, ma educativo: vogliamo che i giovani del nostro territorio imparino a prendersi cura di sé in modo consapevole, trovando negli specialisti dell'ASL degli interlocutori esperti e pronti all’ascolto”.