"Tra scuola e scienza", secondo appuntamento con il climatologo Vincenzo Levizzani

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Tra scuola e scienza”, il ciclo di conferenze promosso dall’Iis Marconi Galletti Einaudi e dal liceo Spezia di Domodossola, in collaboraizone con l’istituto agrario Fobelli di Crodo per avvicinare i ragazzi alla scienza. Il secondo incontro è in programma giovedì 27 marzo alle 17.30 all’ex Cappella Mellerio di Domodossola e si intitola “Quando fuori piove: acqua e vita, un delicato equilibrio”. Protagonista Vicenzo Levizzani, fisico dell’atmosfera e climatologo. La conferenza, come di consueto, sarà ripetuta il giorno successivo per gli studenti delle scuole aderenti.