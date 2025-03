Anpi Valdossola e Fondotoce a Trapani per la giornata in memoria delle vittime delle mafie FOTO e VIDEO

Le Sezioni Anpi divisione Valdossola di Premosello-Chiovenda e 42 Martiri di Fondotoce-Mergozzo, hanno partecipato a Trapani alla XXX Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia organizzata dall'associazione Libera Nomi e Numeri contro le mafie.

La giornata della manifestazione del 21 marzo è stata preceduta dalla veglia ecumenica di giovedì 20 marzo, celebrata nella cattedrale San Lorenzo in presenza dei moltissimi famigliari delle vittime innocenti delle mafie e di don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Come ogni anno, il 21 marzo, prima della lettura degli oltre mille nomi delle vittime, i famigliari percorrono in corteo le vie della città scelta, assieme ai partecipanti la manifestazione che quest'anno ha raggiunto la cifra di cinquantamila presenze.

Molto toccante è stato il momento della lettura di tutti i nomi delle 1101 vittime innocenti delle mafie, che è avvenuta in piazza Vittorio Emanuele. In seguito, il discorso di chiusura di don Luigi Ciotti.

Sabato 22 marzo, poi, le sezioni Anpi di Premosello e Fondotoce-Mergozzo ha preso parte a due importanti iniziative, insieme alla sezione Comandante Barbato di Palermo. I gruppi hanno donato una targa in ricordo di Libero Grassi, ucciso il 29 agosto 1991, ad Alice e Davide Grassi, i suoi figli; la targa è stata posta in via Alfieri a Palermo, dove Grassi fu ucciso proprio dalla mafia. La targa è stata realizzata a mano dallo scultore di Premosello Chiovenda Walter Pella. Alla posa della targa era presente anche Giovanni Paparcuri, autista dei giudici Giovanni Falcone e Rocco Chinnici fino al 29 luglio 1983, giorno della strage di via Pipitone, nel quale il giudice Chinnici perse la vita insieme ai due carabinieri di scorta e lo stesso autista rimase ferito. Dopo una lunga convalescenza, Paparcuri collaborò con Falcone e Borsellino per l’istituzione del maxiprocesso alla mafia. Proprio a Paparcuri è stato donato un foulard della divisione Anpi Valdossola.