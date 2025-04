Un'esperienza formativa con Enel Distribuzione per gli studenti del Marconi Galletti Einaudi FOTO

Venerdì 21 marzo, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’IIS Marconi Galletti Einaudi di Domodossola hanno avuto l’opportunità di partecipare a un’importante visita didattica organizzata da Enel Distribuzione. L’iniziativa, che si ripete ogni due anni, mira a fornire agli studenti un’esperienza formativa diretta nel settore della distribuzione elettrica, approfondendo aspetti tecnici e di sicurezza sul lavoro.

La prima parte della visita si è svolta presso il centro di addestramento Enel di Torino, una struttura specializzata nello studio e nella formazione sulle linee elettriche, le cabine e i componenti elettrici. Il centro pone particolare attenzione alla sicurezza, illustrando le procedure operative necessarie per ridurre al minimo i rischi per i lavoratori. Uno degli aspetti più innovativi della formazione è l’utilizzo della realtà virtuale, che consente agli studenti di simulare interventi su tralicci e altri impianti in un ambiente controllato e privo di pericoli, garantendo così un apprendimento pratico ed efficace.

Successivamente, la visita si è spostata alla cabina primaria di Santhià, un’infrastruttura strategica per la distribuzione dell’energia elettrica sul territorio. Qui gli studenti hanno potuto osservare da vicino il funzionamento di una cabina primaria, comprendendo il ruolo cruciale che essa svolge nel garantire un servizio elettrico efficiente e sicuro.

Ad accompagnare gli studenti in questa preziosa esperienza formativa erano presenti i docenti Claudio Marchi, Danilo Albini e Mauro Lancia, che hanno contribuito a rendere la giornata ancora più istruttiva e coinvolgente.

Questa iniziativa si conferma un’opportunità unica per gli studenti dell’istituto domese, offrendo loro la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e di acquisire competenze pratiche fondamentali per il loro futuro professionale nel settore elettrico.