Rimpasto in Regione dopo dimissioni Chiorino: entro domani il nuovo assessore al Lavoro

Elena Chiorino e Alberto Cirio in una foto d'archivio

Ormai è questione di ore: tra stasera e domani i piemontesi conosceranno il nome del nuovo assessore regionale al Lavoro, dopo le dimissioni di Elena Chiorino rimasta coinvolta nello scandalo de “Le 5 Forchette Srl”.

Dimissioni di Chiorino

L’esponente biellese di Fratelli d’Italia - insieme all’ex sottosegretario Andrea Delmastro - deteneva delle quote del ristorante romano “Bisteccherie d’Italia” con la figlia di Mauro Caroccia: quest’ultimo è legato al clan Senese. Dopo aver resistito alcuni giorni, tra fine marzo ed inizio aprile Chiorino si è dimessa prima da vicepresidente poi da assessore.

Il nome di chi prenderà il suo posto nel dicastero al Lavoro dovrebbe essere annunciato entro domani. "L'importante - ha chiarito il governatore Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa sul Turismo - è fare le cose bene, in un clima di grande cordialità e condivisione insieme alla mia squadra di Governo".

Confronto Donzelli-Meloni

Come già annunciato, il nuovo ingresso in giunta sarà sempre di Fratelli d'Italia: il presidente si è confrontato con l'onorevole Giovanni Donzelli e con Arianna Meloni, segno che la rappresentanza meloniana non si tocca. In pole c'è la novarese Daniela Cameroni, legata sentimentalmente al parlamentare di FdI Gaetano Nastri.