Macugnaga in crisi, il consiglio provinciale valuta misure urgenti

Si riunirà martedì 14 aprile alle 17.30 il consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola. Tra i temi che saranno discussi dal presidente Giandomenico Albertella e dai suoi consiglieri, spicca l’ordine del giorno presentato dal gruppo Progetto Vco, che chiede “iniziative urgenti per il rilancio di Macugnaga”.

Il gruppo chiede, dunque, l’impegno della provincia del Vco nel sostegno alla Perla del Rosa, che sta attraversando un periodo di forte difficoltà: dalle dimissioni del sindaco in seguito ad una vicenda giudiziaria alla chiusura degli impianti di risalita e la conseguente perdita della stagione invernale, Macugnaga si trova in una situazione critica. Per offrire un aiuto al comune e favorire il rilancio, Progetto Vco chiede dunque l’attivazione dell’assemblea dei sindaci e la promozione della “Destinazione Rosa”.

Altri tre i punti all’ordine del giorno. Il primo riguarda l’approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2025. Si parlerà poi della convenzione tra la provincia del Vco e il comune di Stresa per l’utilizzo delle palestre della scuola primaria e della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Fogazzaro da parte dell’istituto alberghiero Maggia. La convenzione avrà validità fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026. Infine, un ordine del giorno relativo alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.