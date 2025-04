Il tribunale è in agonia..... la politica si mobiliti

La politica si mobiliti per salvare il tribunale di Verbania. Il Partito Democratico si è mosso con un’interrogazione parlamentare, ma anche gli altri partiti, soprattutto quelli al Governo, devono attivarsi per evitare che la provincia del Vco veda chiudere, per mancanza di personale, gli uffici giudiziaria di Pallanza. E’ una questione di rispetto per i residenti e per chi opera nelle aule di giustizia periferiche come la nostra.

La carenza di personale amministrativo, la cronica assenza di magistrati, i tempi lunghi e la prospettiva di un ulteriore depotenziamento di un presidio fondamentale per la giustizia e la legalità cozzano con una riforma della Giustizia che guarda ad altro.

Oggi a Verbania risultano vacanti la maggior parte dei posti di personale amministrativo. Le carenze sono gravi.

Quando nel luglio 2013 scrivemmo un articolo un po’ polemico sulla chiusura della sezione staccata del Tribunale a Domodossola, un amico avvocato ci disse che chiudere gli uffici periferici era la sola soluzione per ‘salvare il Tribunale provinciale di Verbania’’.

Ora però 12 anni dopo la battaglia si sposta a Pallanza. Non avere personale per far funzionare il tribunale è come staccare l’ossigeno ad un paziente già seriamente ammalato.