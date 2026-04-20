Viabilità, treni e scuola nel consiglio provinciale di martedì

Si riunirà nuovamente martedì 21 aprile alle 18.00 il consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola, dopo le tensioni che hanno caratterizzato l’ultima seduta, tenutasi il 14 aprile, durante la quale la minoranza ha abbandonato l’aula accusando il presidente Albertella di aver negato un confronto.

La polemica si è sollevata a causa del mancato inserimento nell’ordine del giorno di tre interrogazioni presentate dal gruppo Progetto Vco, dedicate a temi considerati importanti e urgenti per il territorio. Gli argomenti saranno dunque discussi il 21 aprile, dopo la conversione delle interrogazioni in interpellanza (passaggio burocratico che aveva impedito la discussione durante l’ultimo consiglio). Si tratta dunque di temi fondamentali: innanzitutto le criticità della linea ferroviaria Domodossola-Milano, che deve fare i conti con continue interruzioni, comunicazioni dell’ultimo minuto e disagi per pendolari e turisti. Si parlerà poi dello stato di attuazione del tavolo sulla viabilità del Vco, con particolare attenzione all’autostrada A26 e alla statale 33, e dello stallo del nuovo auditorium del liceo Gobetti di Omegna, completato ma non ancora pienamente fruibile. A ciò si aggiunge l’ordine del giorno, sempre proposto da Progetto Vco, sulle iniziative urgenti che potranno essere messe in atto per il rilancio di Macugnaga, con l’attivazione dell’assemblea dei sindaci e la promozione della “Destinazione Rosa”.

Infine, due proposte di deliberazione riguardanti l’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2025 e una variazione di bilancio.