I rifugi dell'Ossola pronti ad aprire: il primo è Parpinasca a fine mese

Si avvicina la riapertura dei rifugi alpini dell’Ossola. Poli importanti per l’esursionismo e l’alpinismo in Ossola. La bellezza delle montagna ossolane frequentate soprattutto tra primavera e autunno vede nei rifugi un importante ruolo. Luoghi dove lavorano persone appassionate che hanno un legame stretto con la montagna.

La stagione di rifugi dovrebbe ‘decollare’ tra aprile e giugno. Ovviamente molto dipende della neve presente in alcune zone per via dell’altitudine.

I custodi e i loro collaboratori stanno programmando la stagione e da tempo lavorano per aprire le porte delle loro struttute alpine.

Abbiamo sentito i rifugisti.

Tra i primi ad accogliere escursionisti e alpinisti sarà il rifugio Parpinasca, alle spalle di Trontano, a 1200 metri di altitudine alle porte della Val Grande. Dice Luca, il custode: ‘’Apriremo tutti i week end e festivi a partire dal 24 aprile fino a fine ottobre tempo permettendo, faremo tutto agosto aperti e su prenotazioni maggiori di dieci abbiamo la possibilità di aprire anche durante la settimana’’.

Via della stagione e fine maggio per il rifugio Zamboni Zappa, a 2070 metri in alta Anzasca, sotto la parete est del Monte Rosa. ‘’Il rifugio riaprirà il 31 maggio e chiuderà il 5 ottobre. Durante questo periodo sarà aperto tutti i giorni’’ dice Valerio.

Dal primo maggio apre il rifugio Zum Gora ai 1510 metri di Salecchio sopra, in Antigorio. ‘’Resteremo aperti sino al 31 ottobre, in questo periodo il rifugio rimarrà sempre aperto. Consigliamo sempre la prenotazione e chiedere al gestore info sulle condizioni meteo e dei sentieri’’ dice il gestore Davie.

A giugno apriranno altri rifugi In Formazza, il Margaroli (2194 metri di altitudine), torna a ‘vivere’ a metà giugno. ‘’Sì, apriamo il 14 e chiuderemo il 28 settembre. Ovviamente saremo aperti tutti i giorni’’ afferma Barbara.

Sempre in terra formazzina aprirà a metà mese anche il Città di Busto (2480 metri al Piano del Camosci). Il gestore Michele Valsesia: ‘’La nostra intenzione è di aprire sabato 14 giugno, ma dipenderà dalla quantità di neve, sicuramente da sabato 21. Dall'apertura, saremo attivi tutti i giorni fino a domenica 21 settembre. Offriamo servizio di ristorazione e anche pernottamento’’.

Mese di giugno decisivo anche per il Maria Luisa a 2157 metri in alta Formazza. Dice Giada: ‘’Il rifugio aprirà da giugno fino a fine settembre, con chiusura settimanale il mercoledì. Per stabilire il giorno di apertura a giugno vedremo come sarà la situazione neve. Ad ottobre normalmente apriamo da venerdì a lunedì compresi, ma quest'anno il Cai farà dei lavori e quindi saremo chiusi dal 28 settembre al 8 dicembre’’.

Poi aggiunge: ‘’Nella stagione invernale 2025/2026 il rifugio aprirà da dicembre ad aprile, tutti i giorni. I mesi di chiusura del rifugio sono maggio e novembre. Sul sito internet del rifugio mettiamo sempre notizie di apertura e/o chiusura’’.

Sempre in alta valle Formazza c'è il Rifugio Cai Somma Lombardo, a 2561 metri di altitudine, che sarà aperto a giugno nei fine settimana dal 13 al 15, dal 20 al 22 e dal 27 al 29; a luglio nei fine settimana dal 4 al 6 e dal 11 al 13 e continuativamente da venerdì 18 a giovedì 31; ad agosto continuativamente da venerdì 1 a domenica 24 e nell’ultimo finesettimana dal 29 al 31: infine a settembre nei finesettimana dal 5 al 7 – dal 12 al 14 e dal 19 al 21, quando è prevista la chiusura invernale. Nei fine settimana di apertura il Rifugio è aperto dal venerdì sera alla domenica pomeriggio (chiusura al termine del servizio pranzo). ''Il nostro rifugio è incluso nel sistema di prenotazione istituzionale del Cai’’ ci dice Marco Zocchi dello staff del rifugio.

Idem in alta valle Bognanco, al confine con la Svizzera. Dal Gattascosa spiegano che ‘’si aprirà appena la neve va via. Di preciso non sappiamo, ma tutti i giorni dal 20 di giugno in poi fino. Poi rimarremo aperti tutti i giorni sino 10-12 settembre , tempo permettendo’’.

Sempre nella Valle delle cento cascate al rifugio dell’Alpe Laghetto, a 2039 metri, l'apertura è fissata per il 7-8 giugno e la chiusura per il 20-21 settembre. ''Nel mese di giugno e settembre solo nei weekend (pernottamento solo il sabato sera), mentre luglio e agosto aperti tutti i giorni.Potrebbero esserci weekend "lunghi" di apertura a giugno e settembre su richiesta di gruppi e disponibilità di gestori (volontari). Va consultata sempre la bacheca di apertura rifugi nelle vicinanze del Ristorante da Cecilia a Bognanco'' spiegano dal Cai di Arsago Seprio, proprietario del rifugio.

In valle Antrona nulla è stato deciso al rifugio Andolla (2061 metri). ''Al momento non so ancora il giorno preciso dell'apertura. Tra un paio di settimane salirò in rifugio e in base alla quantità di neve valuterò cosa fare'' dice Andrea che lo gestisce da qualche anno.