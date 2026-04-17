Impegno Civico per Domodossola attacca: "La stagione turistica è alle porte, ma tutto tace"

“Mentre in tutto il Vco le principali città a vocazione turistica hanno già presentato i loro ricchi programmi di eventi primaverili ed estivi, a Domodossola tutto tace”. Così, in una nota, i consiglieri comunali Simone Racco e Marco Bossi, componenti del gruppo Impegno Civico per Domodossola.

“Dopo il clamoroso flop - attaccano - registrato nell'organizzazione per il centenario dell’Expo Italo - Svizzera del 2025, evento targato dal duo Pizzi - Iervasi, nulla si conosce in merito a manifestazioni e iniziative dal profilo attrattivo - turistico che una città come la nostra dovrebbe programmare e pubblicizzare con largo anticipo. A tal proposito, protocolleremo apposita interrogazione al fine di conoscere quali e quante iniziative l'amministrazione intende mettere in campo, così da invertire la conclamata tendenza degli ultimi anni, che ha visto ridimensionare o addirittura cancellare eventi e manifestazioni che invece meritavano di essere mantenute o anche rilanciate”.

“È disarmante e sotto gli occhi di tutti - proseguono Racco e Bossi - l’immobilismo e la superficialità con cui si è gestita anche questa importante voce nella programmazione di un ente come il comune di Domodossola, ma spaventa ancor di più l'idea che si perseveri nell'inseguire la gestione dell'ultima ora senza un obiettivo preciso e senza avere lo sguardo rivolto al futuro della nostra città. Domodossola non può continuare a sperare nell'invasione svizzera del sabato mattina, deve saper cogliere le opportunità di questo tempo”.

Si legge ancora nella nota: “Non si può pensare e pretendere che ormai gli unici eventi di rilievo realizzati sul territorio siano frutto dell’organizzazione delle varie associazioni che, con grande impegno e forza di volontà, portano avanti progetti cercando di non far spegnere del tutto la vita della nostra amata città. Non si può gestire un comparto fondamentale per il nostro territorio chiudendosi in un ufficio, senza ascoltare le esigenze di una comunità che sta cercando di sopravvivere ai propri amministratori! Gli esempi per cogliere ispirazione, guardando a chi sa fare, ci sono, le energie di enti, privati ed associazioni anche, occorre solo la volontà di ascoltare e programmare con una visione d'insieme del territorio che, ahinoi, al sindaco e ai suoi consiglieri manca da troppo tempo!”.