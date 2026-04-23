Confartigianato Piemonte e Agenzia delle Entrate: confronto su servizi e strumenti fiscali

Si è svolto nel corso della mattinata di mercoledì, presso lo Starhotels Majestic di Torino, un importante incontro tra la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e Confartigianato Imprese Piemonte, finalizzato ad approfondire tematiche di particolare rilevanza per il sistema delle imprese e per i professionisti del territorio.

Ad aprire i lavori, alle ore 10.30, sono stati il Dirigente Artigiano del Dipartimento Fiscale, sig. Maurizio Besana, e il Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Piemonte, dr. Carlo Napoli, che hanno sottolineato l’importanza del dialogo costante tra istituzioni e rappresentanze di categoria per garantire maggiore efficacia operativa e chiarezza normativa.

Per la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate sono intervenuti il dr. Luca Sandullo, la dr.ssa Sabrina Beltramino e la dr.ssa Michela Rieti, che hanno illustrato in modo approfondito i principali strumenti e servizi a disposizione degli utenti, con particolare riferimento ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al canale di assistenza CIVIS e ai relativi aspetti operativi, nonché alla gestione della Delega unica.

L’incontro ha rappresentato un’occasione concreta di confronto su questioni applicative e criticità riscontrate nella pratica quotidiana, consentendo di chiarire alcuni elementi di incertezza e di migliorare la comprensione reciproca tra amministrazione finanziaria e sistema associativo.

E’ stato, inoltre, inaugurato un percorso di collaborazione che prevede ulteriori appuntamenti, con l'obiettivo condiviso di semplificare costantemente il rapporto con il fisco e fornire un supporto concreto alle imprese del territorio.

Particolarmente apprezzato è stato il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori e che ha permesso di porre le basi per un rapporto sempre più sinergico e costruttivo tra l’Agenzia delle Entrate e Confartigianato Imprese Piemonte, nell’ottica di semplificare i rapporti con i contribuenti e supportare efficacemente le imprese del territorio.