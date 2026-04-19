Rc moto, nel Verbano Cusio Ossola il rincaro più alto del Piemonte: +50,4% in un anno

Nonostante il calo delle immatricolazioni di motocicli a livello nazionale, il mercato delle due ruote si conferma centrale in Europa, con l’Italia ancora primo Paese per volumi. Nel 2025, secondo l’analisi di Segugio.it, sono state immatricolate circa 332.000 moto, in diminuzione del 6,1% rispetto all’anno precedente.

Il rallentamento è in parte legato all’effetto anticipatorio della normativa Euro 5+, che aveva spinto le vendite a fine 2024. Un fenomeno che ha interessato anche altri mercati europei, con cali più marcati in Germania (-35,7%), Regno Unito (-19,3%) e Francia (-16,4%), mentre la Spagna ha registrato una crescita del +8,3%.

Sul fronte assicurativo, però, la tendenza è opposta: a marzo 2026 il premio medio RC moto in Italia ha raggiunto 389,20 euro, segnando un incremento del 14,8% su base annua.

In Piemonte il costo medio si attesta a 270,98 euro, con un aumento del 16% rispetto al 2025. Ma è il Verbano Cusio Ossola a registrare il dato più significativo: la provincia segna infatti il rincaro più elevato dell’intera regione, con un +50,4% e un premio medio pari a 261,50 euro. Più contenuti gli aumenti nelle altre province piemontesi, con Torino che resta la più cara (289,05 euro), seguita da altre realtà del territorio regionale, mentre Vercelli rappresenta l’unica eccezione con un lieve calo (-1,4%).