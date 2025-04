Cassani (Lega): “I domesi si sentono insicuri, urgono provvedimenti”

“I domesi si sentono insicuri, urgono provvedimenti”. Dopo gli ultimi episodi di cronaca, a intervenire in una nota è il segretario cittadino della Lega Stefano Cassani, che riporta in primo piano il tema sicurezza e dice: “I tre episodi che si sono verificati in sequenza nel fine settimana, sono testimonianza della crescente insicurezza che si avverte ormai da tempo a Domo e che non si placa. In queste ore sono molti i residenti che mi hanno scritto e telefonato. È intollerabile – spiega Cassani – vivere questa situazione in una città di piccole dimensioni come la nostra, ed è assurdo che i cittadini si sentano talmente poco sicuri da creare gruppi social per aiutarsi, sostenersi e cercare conforto l’un con l’altro. Domodossola – prosegue il comunicato del segretario Lega – non è più una città tranquilla e inizia ad assomigliare ad alcuni quartieri metropolitani. Noi in passato, più volte, abbiamo sollevato il problema, i giovani dal canto loro lo avevano denunciato a suo tempo ed ora non è più possibile continuare così. A distanza di anni – conclude Cassani – oggi sì può affermare che il regolamento per la movida non ha prodotto nulla di positivo”.