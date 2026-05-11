Mercato delle due ruote a motore: la crescita è a doppia cifra

Nel quarto mese dell’anno si è registrata ancora una crescita a doppia cifra per il mercato delle due ruote a motore, che anche nel Verbano Cusio Ossola ha aumentato i volumi del 14,82%, con 44.359 veicoli venduti. Prosegue la marcia degli scooter, che hanno segnato una crescita del 23,25% e 25.971 unità; discreto, ma meno significativo, il risultato ottenuto dalle moto, che hanno incassato un +3,65% e 17.055 mezzi targati. In ripresa anche i ciclomotori, che sono cresciuti di 20,42 punti percentuali e 1.333 unità. “Le prospettive, tuttavia, restano strettamente legate all’evoluzione del contesto macroeconomico: la durata dell’attuale clima di incertezza, insieme alle ricadute del costo dell’energia e dei carburanti e, più in generale, dell’inflazione, potrebbe incidere sulla capacità di spesa dei consumatori”. ha dichiarato in una nota il presidente di Ancma, Mariano Roman.
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