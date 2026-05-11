Al via la 5ª edizione di Impact Club, il programma a sostegno dell'imprenditorialità ad impatto sul territorio

Impact Hub Ticino ha aperto le candidature per la quinta edizione di Impact Club, il programma dedicato a startup, aziende e organizzazioni non profit con forte potenziale d’impatto sociale e ambientale nella Svizzera italiana e nell’area insubrica.

Nei suoi 5 anni di attività, Impact Club ha accompagnato oltre 30 progetti locali, grazie al supporto prezioso del Fondo pionieristico Migros e della Fondazione Mercator Svizzera, insieme a un gruppo di persone, organizzazioni e famiglie del territorio che mettono a disposizione tempo, risorse e competenze.

Impact Club propone due percorsi differenti, progettati per rispondere concretamente alle esigenze di chi desidera generare un impatto positivo sul territorio, unendo innovazione, sostenibilità e imprenditorialità: Idea Validation, pensato per chi si trova nelle primissime fasi di sviluppo di un progetto e vuole validare la propria idea prima di investire risorse significative, e Impact Design, che accompagna progetti più strutturati nella definizione di piani d’azione, nell’identificazione di risorse chiave, attività e KPI, fino alla costruzione di una teoria del cambiamento solida, coerente e orientata alla generazione di valore.

I due percorsi di Impact Club sono aperti a:

- persone con idee imprenditoriali;

- start-up che hanno bisogno di progettare l’impatto e validare il proprio modello;

- aziende che stanno sviluppando spin-off, prodotti o servizi ad impatto;

- organizzazioni non profit che vogliono rigenerare il proprio modello di impatto.

Tutti i dettagli, le descrizioni dei due percorsi e il modulo per candidarsi sono online su: www.impactclub.ch

Come partecipare?

Le candidature si possono inviare tramite il sito di Impact Club entro il 28 maggio 2026.

Maggiori informazioni?

È possibile leggere le FAQ e partecipare al webinar informativo da 30 minuti che si terrà il 19 maggio alle ore 17:45, per capire come orientarsi tra le opportunità e approfondire il programma.

È possibile registrarsi al webinar informativo sul sito di Impact Hub Ticino, nella sezione “Eventi”.

Impact Hub Ticino & Impact Club

Impact Hub Ticino è un'associazione no profit di pubblica utilità, uno spazio fisico di coworking e una rete locale e globale che lavora sul territorio per creare un ecosistema inclusivo, interculturale e intergenerazionale dove organizzazioni, change-makers e tutte le persone attive nell’innovazione, nell’imprenditoria, nella finanza e filantropia collaborano per sviluppare soluzioni nuove alle sfide più pressanti del nostro tempo.

Impact Club è uno dei programmi di Impact Hub Ticino a sostegno dell’imprenditoria ad impatto, che ha l’obiettivo di rendere il Ticino un modello di innovazione sostenibile, in cui le imprese non solo crescono, ma generano valore per la società e per l’ambiente.

Impact Club è nato e si è sviluppato grazie al supporto del Fondo pionieristico Migros e della Fondazione Mercator Svizzera, e prosegue la sua attività grazie al contributo costante di un gruppo di persone, organizzazioni e famiglie del territorio che mettono a disposizione tempo, risorse e competenze.