Medici di famiglia, la dottoressa Sonia Bruno aumenta il numero di assistiti

L’Asl Vco informa i cittadini che, a partire da lunedì 18 maggio, la dottoressa Sonia Bruno, medico di assistenza primaria con ambulatori nell’ambito territoriale Ossola, aumenterà il proprio massimale di scelte, passando da 1.000 a 1.500 assistiti. Una notizia positiva per gli ossolani attualmente rimasti senza medico di famiglia: questa variazione consentirà infatti a un maggior numero di cittadini di richiedere l'iscrizione nelle liste della dottoressa.

È possibile ottenere l’assegnazione di un medico di famiglia attraverso la procedura online tramite il portale regionale, Salutepiemonte.it, sezione “Il mio medico”, al quale è possibile accedere anche dal sito internet aziendale www.aslvco.it - sezione “Servizi online” presente in homepage cliccando su “Cambio medico”.

Per effettuare il cambio medico online è necessario essere in possesso di credenziali Spid o della carta d’identità elettronica, oppure di un certificato digitale in formato Cns. Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori.

Sarà inoltre possibile rivolgersi agli sportelli del distretto della sede territoriale di Domodossola (in via Scapaccino 47) che dal18 al 22 maggio seguirà orari di apertura straordinari: lunedì, martedì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45. Dalla settimana successiva riprenderanno i consueti orari: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.