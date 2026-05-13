Riboldi: "L'urologia di Domodossola non chiude. Continueremo la ricerca di medici" VIDEO

“Stanno diffondendo una notizia falsa, quella della chiusura del reparto di urologia di Domodossola”. Così, in un video pubblicato sui social, l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. Che prosegue: “Non è stato chiuso e non è nell’intenzione dell’Asl chiuderlo. Purtroppo siamo rimasti con soli due urologi. Perché? Lo abbiamo sempre detto, il doppio ospedale in una provincia piccola come il Vco non attrae le professionalità, che preferiscono andare altrove”.

L’assessore assicura: “Abbiamo fatto una richiesta a tutte le Asl del Piemonte di poter trasferire urologi sulla sede di Domodossola, continueremo con i concorsi e continueremo nella ricerca di liberi professionisti da pagare secondo le normative nazionali. Quindi nessuna chiusura dell’urologia, nessun depauperamento del presidio di Domodossola, continuiamo sull’idea della costruzione dell’ospedale unico che possa attrarre professionisti, ma nel frattempo manteniamo in vita e operativi i presidi esistenti”.