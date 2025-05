Verde privato, dal Comune di Domodossola un avviso alla cittadinanza per garantire la manutenzione

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha emesso un avviso pubblico relativo alla manutenzione e allo sfalcio del verde privato. Considerato che, si legge nella nota, “i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale su terreni circostanti gli abitati, gli edifici e in aree nelle quali la coltura agraria risulti abbandonata o in fermo agronomico, hanno l’obbligo di mantenere gli stessi puliti e falciati, per una distanza tale da non arrecare danno o interferenza a cose e/o persone”, il comune chiede a tutti i soggetti interessati di provvedere alla manutenzione delle aree verdi.

In particolare, “si raccomanda di mantenere i terreni puliti e sfalciati per non arrecare danno o interferenza a cose o persone; di contenere il verde privato garantendo sempre il rispetto delle distanze di sicurezza e minimizzando il rischio incendio; di tagliare e/o contenere i rami che si protendono su aree pubbliche; di contenere le siepi vive a tutela della pubblica viabilità, evitando restringimenti e/o riduzione della visibilità lungo le strade; di mantenere libera la strada da eventuali “frutti pendenti” o altro che possa arrecare pericolo e/o minacciare il pubblico decoro; di limitare la diffusione di eventuali specie allergeniche; di tagliare e sfalciare piante e siepi che possano interferire con la sede ferroviaria”.

Il comune avverte che, “in caso di mancata osservanza degli obblighi richiamati in premessa, trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa di settore”.