Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana con tempo stabile e soleggiato e con un graduale aumento delle temperature. “Un nuovo possibile peggioramento del tempo – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - è atteso per la giornata di lunedì”.

SABATO 16 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con residui annuvolamenti sull'Appennino e possibili foschie sulle pianure orientali al primo mattino. Precipitazioni: deboli residue sull'Appennino al primo mattino. Zero termico: in rialzo fino a 2000-2200 m in serata. Venti: settentrionali, moderati in montagna e deboli altrove; rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn e sull'Appennino.

DOMENICA 17 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per la formazione di cumuli sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni: deboli isolati rovesci sulle Alpi nel pomeriggio. Zero termico: in ulteriore aumento sui 2300 m a nord e 2500 m a sud. Venti: deboli sui rilievi, occidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente meridionali altrove, con rinforzi su Langhe e Roero, Astigiano e Alessandrino.