Santa Maria Maggiore, consegnato il nuovo scuolabus ibrido finanziato dal Parco Val Grande

“Una mano all’ambiente e un aiuto concreto ai Comuni” queste le parole del presidente del Parco Nazionale Val Grande, Luigi Spadone, dopo la consegna ufficiale del nuovo Scuolabus al Comune di Santa Maria Maggiore.

Aggiunee Spadone: "Grazie al Ministero dell’Ambiente, che nell’ambito della misura ‘Parchi per il Clima’ ha riconosciuto importanti risorse, oggi alcuni Comuni del territorio avranno mezzi meno inquinanti. In un momento in cui molte amministrazioni comunali hanno difficoltà a far quadrare i conti e considerato che uno scuolabus può superare facilmente i 120.000 mila euro di costo, questa operazione ha un valore molto importante.

Inizialmente era prevista una fornitura di otto mezzi, ma in realtà ne abbiamo già consegnati nove e il decimo è in arrivo”.

Soddisfazione per questa implementazione viene espressa dal sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini: "Ringrazio il Parco Nazionale Val Grande e il suo Presidente, Luigi Spadone, per la consegna di questo importante mezzo che permette al nostro Comune di dotarsi di un veicolo di qualità, peraltro ibrido e dunque meno inquinante. Il nuovo scuolabus può anche ospitare un numero maggiore di alunne e alunni rispetto al mezzo precedente: un contributo fondamentale per il Comune di Santa Maria Maggiore, parte integrante del Parco Val Grande e sempre più attento alle tematiche di sostenibilità ambientale".