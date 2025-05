Domenica 25 è Africa Day a Ornavasso: la solidarietà che arriva lontano

Quando la generosità incontra la fantasia e la disponibilità, si può arrivare molto lontano. Si può arrivare fino in Africa.

La generosità è quella di chi ci ha donato una buona marmellata, ma anche quella di chi, in occasione dell'Africa Day, giornata nazionale di solidarietà con l’Africa più povera e desolata, apre il suo cuore a mamme e bambini in condizioni di fragilità e malnutrizione. Ad Ornavasso si svolgerà in piazza Bianchetti domenica 25 maggio.

Il gruppo di appoggio Cuamm di Ornavasso aderisce all’iniziativa nel nome dell’impegno di Maria Teresa Saglio, missionaria laica ornavassese, a cui è intitolato il reparto materno infantile dell’ospedale di Tosamaganga nel distretto di Iringa in Tanzania. Maria Teresa ha trascorso 50 anni della sua vita con l’Africa più povera. Un impegno che viene continuato da un gruppo di ornavassesi con l’aiuto di tutti.