Telecamere nei Dea degli ospedali del Vco

I Dea del San Biagio e del Castelli saranno dotati di telecamere. L’azienda sanitaria locale installerà nei Dipartimento di emergenze e accettazione dei due ospedali provinciali gli impianti di videosorveglianza per controllare e quindi scongiurare possibili situazioni di pericolo per le persone e per il personale sanitario.

Se ne parlerà mercoledì, durante l’incontro in programma in Prefettura dove sarà siglato un protocollo sulla sicurezza . Nel quale sarà inserito anche il problema degli atti di violenza negli ospedali.

Nonostante nel Vco i casi siano al momento limitati, la prefettura ha deciso di rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine affinché possano intervenire tempestivamente nel caso di episodi di violenza nelle strutture dell’Azienda sanitaria locale.