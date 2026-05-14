Domodossola, riapre la Mensa Solidale: inaugurazione il 19 maggio alla Cappuccina

Riaprirà ufficialmente martedì 19 maggio la Mensa Solidale di Domodossola, un progetto fortemente voluto dal parroco don Vincenzo Barone e annunciato dallo stesso sacerdote durante la messa di Natale celebrata alla Cappuccina.

L’inaugurazione della Mensa Solidale "San Carlo Acutis" è in programma alle 11.30 presso il convento dei Frati Cappuccini, in via San Francesco 23. Al termine del momento inaugurale, sarà condiviso un piatto di pasta in convivialità, "come gesto semplice ma autentico di fraternità", ha spiegato don Vincenzo nel suo invito rivolto alla comunità.

Per il parroco, arrivato alla guida della parrocchia di Sant’Antonio dopo l’esperienza dei frati cappuccini, la riapertura della mensa rappresenta "un sogno" e un dono per la nuova comunità parrocchiale e per tutta la città di Domodossola.

"La mensa è uno spazio dedicato all’accoglienza, al sostegno e alla condivisione, un sogno che torna a vivere grazie all’impegno di tanti", aveva sottolineato nei mesi scorsi.

La struttura sarà dedicata a San Carlo Acutis, giovane santo a cui don Vincenzo ha dichiarato di essere particolarmente devoto.

Per consentire la ripartenza dell’iniziativa, le parrocchie di Sant’Antonio e dei Santi Gervaso e Protaso hanno inoltre avviato una ricerca di volontari e sostenitori disposti a collaborare alle attività della mensa. Chi fosse interessato può compilare l’apposito modulo disponibile sul sito della parrocchia o nel foglietto settimanale, consegnandolo poi in ufficio parrocchiale o in sacrestia al termine delle celebrazioni.

L’inaugurazione del 19 maggio rappresenterà così non soltanto la riapertura di un servizio, ma anche un nuovo momento di solidarietà e attenzione verso le persone più fragili del territorio.