Stempiatura fisiologica o alopecia androgenetica: cosa distingue le due condizioni

Nella maggior parte dei casi, invece, si tratta di stempiatura fisiologica: una ridefinizione naturale della linea frontale che fa parte del normale sviluppo del profilo maschile adulto. Capire se si è di fronte a un processo fisiologico o all’inizio di un’alopecia androgenetica è il punto di partenza per decidere se e come intervenire.

Stempiatura fisiologica: quando l’arretramento è normale

La stempiatura fisiologica è un’evoluzione naturale del profilo frontale maschile che avviene tipicamente tra i 17 e i 29 anni. La linea frontale, che nell’adolescenza è spesso molto bassa e arrotondata, si sposta gradualmente verso l’alto ridisegnando gli angoli temporali. Questo processo non va confuso con la calvizie.

Le caratteristiche che distinguono la stempiatura fisiologica da quella patologica sono tre: la progressione è lenta e si stabilizza nel tempo, l’arretramento è simmetrico tra i due lati e non è accompagnato da diradamento nella zona della corona. Se tutte e tre queste condizioni sono soddisfatte, non c’è motivo di preoccuparsi.

Stempiatura giovanile e alopecia androgenetica: le differenze

L’alopecia androgenetica ha un meccanismo diverso: è causata dalla sensibilità genetica dei follicoli piliferi al diidrotestosterone (DHT), un derivato del testosterone. Nei soggetti predisposti, questa sensibilità provoca una progressiva miniaturizzazione dei follicoli nelle zone temporali e sulla sommità del capo.

I segnali che distinguono l’alopecia androgenetica dalla stempiatura fisiologica sono:

• Progressione rapida e asimmetrica tra i due lati.

• Diradamento diffuso che interessa anche la corona (vertice del capo).

• Capelli che si assottigliano visibilmente prima di cadere, segno di miniaturizzazione follicolare in corso.

• Storia familiare di calvizie precoce, sia per parte materna che paterna.

Il riferimento diagnostico più utilizzato per classificare il grado di avanzamento è la scala di Norwood-Hamilton, che descrive sette stadi progressivi. Un dermatologo o tricologo può confermare la diagnosi con un esame tricoscopico, utile per valutare la densità follicolare e individuare eventuali segni di miniaturizzazione.

Quando iniziare a preoccuparsi e quando intervenire

Non esiste un’età minima per l’alopecia androgenetica: può manifestarsi anche prima dei vent’anni, anche se nei casi precoci la progressione è spesso più lenta. Il momento giusto per consultare uno specialista non è determinato dall’età ma dall’evoluzione: se la stempiatura avanza in modo visibile nel giro di pochi mesi, è utile una valutazione.

Intervenire nelle fasi iniziali ha senso perché i trattamenti farmacologici disponibili, minoxidil e finasteride, agiscono sui follicoli ancora attivi e perdono efficacia man mano che la miniaturizzazione progredisce: aspettare restringe le opzioni.

Soluzioni disponibili per la stempiatura maschile

Le opzioni per chi ha una stempiatura in stadio avanzato, o per chi preferisce un risultato immediato, vanno oltre i farmaci e il trapianto capelli:

• Patch cutaneo per le tempie: per chi ha un diradamento localizzato alla zona temporale, il patch cutaneo copre solo l’area interessata integrandosi con i capelli esistenti. La base ultrasottile in skin garantisce un bordo frontale praticamente invisibile.

• Protesi capillare non chirurgica: per le stempiature più estese, una protesi capillare non chirurgica in lace o skin copre l’intera area diradata con capelli veri fissati al cuoio capelluto. Il risultato è immediato e reversibile, senza interventi medici.

• Trapianto capelli: opzione percorribile per chi ha una zona donatrice adeguata e si trova negli stadi intermedi. Richiede 12-18 mesi per raggiungere il risultato definitivo e ha un costo significativamente superiore alle soluzioni non chirurgiche.

La differenza tra stempiatura fisiologica e alopecia androgenetica non è sempre immediata, ma i segnali da osservare sono precisi. Una valutazione tricologica permette di capire in quale categoria ci si trova e quale percorso ha senso intraprendere. Chi vuole esplorare le soluzioni non chirurgiche può consultare il catalogo di Lordhair, con protesi capillari e patch cutanee progettate per tutti gli stadi della calvizie maschile.















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