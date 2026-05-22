Elezioni amministrative, a Crevoladossola Facciola sfida il sindaco uscente Ferroni

Sarà una sfida a due quella delle elezioni amministrative nel comune di Crevoladossola. Il 24 e 25 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco: i candidati sono Giorgio Ferroni, attuale primo cittadino, e Daniele Facciola.

La lista di Facciola, contrassegnata dal numero 1, è “2026…una Crevola per tutti - Daniele Facciola sindaco”. Al fianco del candidato sindaco, i candidati consiglieri comunali Jessica Dimasi, Guido Ferro, Cristina Gallella, Graziano Girlanda, Antonio Lipari, Stefano Maesano, Angelo Morgantini, Angelo Pagliaro, Bruno Ramondini, Ottavio Riboni, Andrea Giovanni Spadea, Camilla Tonietti.

Il sindaco uscente Ferroni si presenta invece alle urne con la lista “Per Crevoladossola”, contrassegnata dal numero 2. Insieme a lui i candidati consiglieri Mario Allegri, Paola Broggio, Andrea Cogliandro, Mariano Iaria, Lukas Lambo, Stefania Mastropaolo, Virginio Merendoni detto Bobo, Roberto Munizza , Vito Paolo Perazzo, Fabio Pizzicoli, Davide Protti, Adriano Rinaldi.

Gli elettori potranno esprimere il proprio voto apponendo una X sul simbolo della lista ed eventualmente esprimere una sola preferenza scrivendo il nome del candidato consigliere. Le urne saranno aperte dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 24 maggio e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 25 maggio.