Lupi, danno risultati le misure di controllo adottate in Svizzera

‘’Le misure di controllo della popolazione di lupi, in particolare l'abbattimento preventivo, stanno dando i loro frutti. La rapida crescita della popolazione di questi canidi è stata rallentata’’. Lo dice un rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) .

In Svizzera l’operazione di contenimento dunque prosegue: tra il 1° settembre 2025 e il 31 gennaio 2026, l'Ufficio federale dell'ambiente ha autorizzato l'abbattimento di 115 lupi. Alla fine, ne sono stati uccisi 77.

‘’Al termine di questo periodo – spiegano gli esperti - la Svizzera contava 30 branchi di lupi residenti esclusivamente sul suo territorio e 10 branchi transfrontalieri. Alla fine del periodo di controllo della popolazione 2024-2025, i branchi svizzeri erano 25 e quelli transfrontalieri 11, uno in più rispetto all'anno precedente. Sebbene il numero di branchi continui ad aumentare, la crescita esponenziale della popolazione di lupi sembra essersi rallentata’’.

Il rapporto sottolinea l'importanza di proteggere il bestiame per limitare i danni. I livelli di danno sono diminuiti e sono ora simili a quelli del 2020-2021.