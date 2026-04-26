Pallanzeno, firmato l'accordo per la comunità energetica

È stato sottoscritto dal comune di Pallanzeno l’accordo con la comunità energetica Seiva, già attiva sul territorio, per la condivisione locale di energia elettrica tra produttori e consumatori. L’energia prodotta e consumata nella stessa area genera energia condivisa “a chilometro zero”. Il Gse riconosce ai partecipanti un incentivo per 20 anni. È sufficiente consumare energia nelle ore diurne per beneficiarne. L’adesione è semplice, gratuita, senza vincoli né cambio di fornitore. Seguirà una comunicazione scritta dettagliata rivolta a tutte le famiglie, con informazioni complete su modalità e adesione.