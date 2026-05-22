Lavori nell'Ovesca, recuperato un centinaio di trote

Escavatori al lavoro sulla sponda destra del torrente Ovesca a Villadossola, all’altezza della sede del Cai.

In queste ore una ditta sta lavorando per mettere in sicurezza il muraglione che sostiene anche la strada sterrata che dal Cai va verso la centrale Manoni, nel tratto di Ovesca di fronte alle case popolari del Maglietto. Argine che presentava problemi a causa di alcuni grossi massi. L’intervento ha indotto i mezzi ad entrare nell’Ovesca e per questi i pescatori della Sezione provinciale Fipsas sono intervenuti giovedì mattina per recuperare i pesci in quel tratto di torrente.

‘’Dobbiamo ringraziare la ditta che ha avvisato dell’avvio dei lavori. Ci ha permesso di recuperare un centinaio di trote che poi saranno rimesse dell’Ovesca’’ dicono i pescatori della sezione la cui sede dista pochi passi.