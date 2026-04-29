Re, successo per la giornata ecologica: raccolti numerosi rifiuti

Successo per la giornata ecologica. “Domenica scorsa abbiamo organizzato la giornata ecologica nel nostro Comune di Re. La partecipazione non è stata alta, ma - spiega il sindaco Massimo Patritti - chi c’era ha fatto davvero la differenza: abbiamo raccolto tantissimi rifiuti, e questo da un lato ci soddisfa, dall’altro deve far riflettere. È una vergogna vedere ancora persone che abbandonano rifiuti sul nostro territorio. Non è accettabile e non può più essere tollerato. Ringrazio chi si è impegnato concretamente e invito tutti, il prossimo anno, a partecipare: bastano poche ore per dare una mano vera al nostro paese. E soprattutto chiedo ai cittadini di segnalare senza esitazione chi sporca: difendere il nostro ambiente è responsabilità di tutti”.