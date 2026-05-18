Il progetto Passi porta i giovani nella natura: una giornata nel cuore della Val Grande

Dopo il successo dell’evento inaugurale del 21 febbraio e delle prime attività formative e territoriali, il progetto P.A.S.S.I. – Percorsi Attivi di Sostenibilità, Sport e Inclusione prosegue il proprio percorso con una nuova tappa dedicata ai giovani, allo sport e alla natura: domenica 24 maggio il Parco Nazionale della Val Grande ospiterà una giornata finalizzata a promuovere la sensibilizzazione delle nuove generazioni verso la tutela, la valorizzazione e la conoscenza dell’ambiente naturale e del patrimonio territoriale.

Il progetto, realizzato con il contributo della regione Piemonte nell’ambito del bando “Piemonte per i giovani”, coinvolge scuole, enti, associazioni e realtà territoriali del novarese e del Vco con l’obiettivo di promuovere sani stili di vita, partecipazione giovanile, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio locale.

Dopo l’avvio ufficiale del progetto, nelle scorse settimane si sono già svolte diverse attività che hanno coinvolto studenti e giovani del territorio: visite studio presso istituti scolastici partner, due corsi online dedicati ai temi della sostenibilità e della valorizzazione territoriale e una prima giornata di pratica sportiva organizzata nel comune capofila di Castelletto Sopra Ticino, che ha rappresentato un importante momento di aggregazione e partecipazione attiva.

La giornata del 24 maggio rappresenta una nuova occasione concreta di coinvolgimento diretto dei giovani attraverso un’esperienza immersiva nel patrimonio naturalistico del Piemonte. I partecipanti potranno vivere momenti di attività all’aria aperta tra sentieri, paesaggi e natura incontaminata, riscoprendo il valore del contatto diretto con l’ambiente e della pratica sportiva condivisa.

Nel corso della giornata saranno proposte un’escursione guidata all’interno del Parco Nazionale della Val Grande e attività di immersione naturalistica dedicate alla conoscenza dei parchi naturali, della biodiversità e delle peculiarità ambientali del territorio piemontese. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare le nuove generazioni a una maggiore consapevolezza ambientale, favorendo al tempo stesso inclusione sociale, collaborazione e benessere psicofisico.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è il ruolo del comune capofila di Castelletto Sopra Ticino, insieme alla collaborazione di Unpli Piemonte, dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande, di eConsulenza e degli oltre 30 soggetti partner coinvolti tra enti locali, istituti scolastici, associazioni sportive e realtà territoriali. Il progetto continua inoltre a consolidare una rete territoriale ampia e partecipata, capace di mettere in connessione istituzioni, associazioni e giovani del territorio del novarese e del Vco attraverso iniziative condivise e attività diffuse sul territorio. La giornata del 24 maggio rappresenta quindi non solo un evento sportivo e naturalistico, ma anche un’importante occasione di incontro e partecipazione attiva, in un contesto di valorizzazione delle eccellenze ambientali e paesaggistiche del Piemonte.

Luigi Spadone, sindaco del comune di Valle Cannobina e presidente dell’ente Parco Nazionale della Val Grande, dichiara: “La Val Grande e la Val Cannobina sono spesso visti come luoghi di difficile accesso. In parte, specie per il Parco, questo è vero. Ma ci sono luoghi altrettanto pregevoli che sono per tutti: dalle famiglie ai meno esperti. Avvicinare i giovani alla natura significa arricchirne le conoscenze, ma anche rilanciare i piccoli borghi di montagna che, spesso custodi di quella natura, possono tornare a guardare con ottimismo al futuro. Solo contrastandone l'abbandono la montagna potrà tornare a vivere. L'obiettivo di P.A.S.S.I. è anche questo, unitamente a sensibilizzazione, conoscenza e rispetto. L’ente Parco persegue la protezione dell’ambiente naturale in tutte le sue componenti, integrata alla salvaguardia dei valori antropologici, culturali, storici e architettonici che connotano il territorio e delle attività tradizionali che esso ha espresso, nonché quella di promozione dell’educazione ambientale e delle attività ricreative compatibili. Supportare il progetto P.A.S.S.I. significa creare sinergie per diffondere finalità e interessi comuni.”

Stefano Raso, vicepresidente Unpli Piemonte: “Per noi di Unpli Piemonte è fondamentale essere promotori di sinergie territoriali che mettano al centro i giovani e le straordinarie eccellenze naturalistiche del nostro territorio. Le attività proposte nel Parco Nazionale della Val Grande — l’immersione e l’escursione — rappresentano solo due delle tantissime azioni che il progetto Passi sta generando sul territorio: opportunità concrete di crescita, valorizzazione e scoperta, di cui siamo profondamente orgogliosi. Anche in questo caso, il percorso progettuale nasce dalla collaborazione di numerosi attori, a testimonianza di un lavoro condiviso, partecipato e orientato al bene della comunità. Un sentito ringraziamento al Presidente e ai collaboratori del Parco Nazionale Val Grande con cui abbiamo costruito questo percorso e alla Comunità del Parco che parteciperà attivamente alle iniziative, contribuendo a renderle un’esperienza autentica e condivisa”.