Al Curotti di Domodossola la terza festa provinciale del calcio giovanile del Vco

Sarà lo stadio “Curotti” di Domodossola ad accogliere, sabato 24 maggio, la terza edizione della Festa provinciale del calcio giovanile promossa dalla Delegazione Vco della Figc. Un evento molto atteso e fortemente sostenuto dalle componenti Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) e Sgs (Settore Giovanile e Scolastico), sia a livello regionale che locale.

Per la prima volta la manifestazione si svolgerà in Ossola, grazie alla collaborazione con l’Usd Juventus Domo, il Comune di Domodossola e la società Domo Sporting Center di Marco Longodorni, che gestisce l’impianto sportivo. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e del sostegno di aziende private come Plastipak, Pediacooph24, Toscomarmi e Ferramenta Bianchetti.

Obiettivo della giornata è celebrare e valorizzare l’impegno delle società calcistiche del territorio, rendere omaggio ai giovani calciatori, agli allenatori e ai dirigenti che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del calcio di base.

Il programma prenderà il via alle 14:00 con l’accoglienza delle società partecipanti, seguita dal saluto delle autorità e da una sfilata delle squadre. A seguire, spazio a giochi e attività motorie per tutte le categorie di base, con l’aggiunta di un’arena dedicata al beach soccer.

Durante l’evento verranno anche consegnati attestati ai sindaci presenti e premiati dirigenti segnalati dalle società per l’impegno profuso, ai quali sarà conferita una pergamena di riconoscimento. La giornata si concluderà con un momento conviviale: una merenda sarà offerta a tutti i giovani partecipanti.