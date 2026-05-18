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Sanità | 18 maggio 2026, 16:10

Asl Vco, la guardia medica e la medicina legale cambiano sede

Il primo servizio sarà attivato al distretto di via Scapaccino, il secondo presso la Rsa di via Romita

Asl Vco, la guardia medica e la medicina legale cambiano sede

L’Asl Vco informa la cittadinanza che a partire da oggi, 18 maggio, il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) di Domodossola cambia temporaneamente sede. Il servizio non sarà più attivo presso la Casa di Riposo di via Romita e verrà trasferito presso la sede Territoriale del Distretto Sanitario di Domodossola in via Scapaccino: i nuovi locali sono stati predisposti al piano zero della struttura, con ingresso posteriore accedendo dal parcheggio.

Contestualmente, a partire dal 25 maggio gli uffici della Sosd Medicina Legale (sede di Domodossola) saranno spostati all’interno della Rsa di via Romita. Tutte le attività amministrative e sanitarie proseguiranno regolarmente presso la nuova sede secondo i consueti orari di apertura. Presso la nuova sede si svolgeranno anche le commissioni di invalidità. L’Asl si scusa per il temporaneo disagio, finalizzato al miglioramento dei servizi sanitari del territorio.

Comunicato Stampa Asl Vco

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