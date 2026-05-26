Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

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20263323 Azienda edile di Baveno ricerca un imbianchino addetto alla tinteggiatura interni ed esterni. Livello e tipologia contrattuale saranno commisurate alla reale esperienza dei candidati proposti. Tempo determinato full time da lunedì al venerdì dalle 8.00-12.00 e dalle 14.00-17.00 oppure TIROCINIO per i profili JUNIOR senza esperienza.

20263231 Pizzeria a Verbania cerca un/a cameriere/a di sala con esperienza preferibile. Iniziale contratto a chiamata, full time 11:00-15:00 e 18:00-22:00.

20263290 Officina meccanica a Crevoladossola cerca un gommista per sostituzione e riparazone pneumatici e attività di officina. Tempo indeterminato full time da lunedì a venerdì 08:00-12:00 e 14:00-18:00 e sabato 08:00-12:00. Preferibile esperienza nel ruolo.

20263257 Azienda agricola florovivaista con sede a Montecrestese cerca 2/3 operai addetti alla manutenzione del verde stradale e ferroviario, zona Ossola, partenza da Fraz.ne Pontetto con mezzi aziendali, pat.B, disposti al lavoro a giornata con un’ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì, stipendio indicativo di 1500,00 euro. Preferibile esperienza pregressa e conoscenza uso attrezzi del mestiere.

20263241 Ristorante di Druogno cerca 1 aiuto cuoco/a per orario serale dalle 18:00 alle 21:30 dal giovedì alla domenica oltre al servizio del pranzo sabato e domenica in caso di prenotazioni. Si richiede minima esperienza, flessibilità e autonomia negli spostamenti. Tempo determinato part-time con possibilità di proroga.

20263206 Azienda di Gravellona Toce cerca un autista di mezzi pesanti con patente CE e CQC per trasporto merci. Si offre contratto a tempo determinato tre mesi full time 08:00-18:00 da lunedì a venerdì con possibile stabilizzazione.

20263119 Bar Ristorante-pizzeria a Gravellona Toce cerca un aiuto cucina per preparazione piatti semplici e linea per orario serale sei giorni su sette, con un giorno di riposo. Tempo determinato 12 mesi full time.

20261665 Importante azienda di Omegna ricerca operai da inserire in produzione disponibili a lavorare sui 3 turni a ciclo continuo con 3 giorni di riposo. Mensa interna, premi produzione, opportunità con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

20262905 Azienda cartotecnica di Omegna cerca un ASPP da inserire a supporto dell’RSPP. Richiesta laurea in ingegneria ambientale o affini, esperienza minima di 1-3 anni in ruolo analogo, conoscenza normativa, attitudine al lavoro. Contratto indeterminato full time, con RAL da 30 a 40k.