Gravellona Toce ospita il grande sport paralimpico: torna il Memorial Petrulli

Lo Stadio Boroli di Gravellona Toce si prepara ad accogliere, sabato 31 maggio 2025, una nuova edizione del Memorial Angelo Petrulli, appuntamento di rilievo nel panorama dell’atletica paralimpica piemontese. L’iniziativa, promossa dal G.s.h. Sempione 82, è dedicata alla memoria di Angelo Petrulli, antesignano dello sport paralimpico in Italia e figura centrale nello sviluppo dell’atletica per persone con disabilità.

Organizzato in sinergia con Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), il meeting vedrà protagonisti numerosi atleti provenienti da tutto il Piemonte e da altre regioni italiane, pronti a darsi battaglia nelle diverse specialità dell’atletica leggera.

Le gare prenderanno il via alle ore 9.00 e si susseguiranno per tutta la giornata, fino alle premiazioni previste alle 16.00. Ma l’evento non sarà solo sport e competizione: sarà anche un’occasione di festa, con momenti dedicati al benessere e alla creatività. Sarà infatti presente un’area relax gestita dalla Scuola Professionale Shiatsu di Omegna, mentre spazio all’arte e all’immaginazione sarà dato con la consegna dei premi del concorso “A Scuola di Fantasia”, promosso in collaborazione con la Fondazione Pascale – Museo Rodari.

Il Memorial si svolge con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Comune di Gravellona Toce, che confermano il valore sociale, culturale e sportivo di una manifestazione capace di unire, emozionare e ispirare. Per dettagli, aggiornamenti e programma completo è possibile consultare il sito ufficiale www.gshsempione82.it o seguire i canali social dell’associazione.