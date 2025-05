Movimento 5 Stelle Vco: "Al fianco dei frontalieri contro la tassa sulla salute"

“Il gruppo territoriale Vco del Movimento 5 Stelle, a livello provinciale, e la consigliera Sarah Disabato, a livello regionale, sono al fianco dei nostri frontalieri”, si legge in una nuova nota diffusa dal partito pentastellato sul tema dei lavoratori frontalieri della provincia.

“È di ieri – si legge nella nota - la notizia che verrà presentato, su indicazione del gruppo territoriale (nato solo qualche mese fa nel Vco), un atto di indirizzo per chiedere alla giunta Cirio di prendere posizione contro la controversa “Tassa sulla Salute”, prevista in Legge di Bilancio del 2024 dal governo Meloni, ulteriore misura che andrà a gravare sui frontalieri italiani che lavorano in Svizzera da prima del 17 luglio 2023. Si chiede alla giunta Cirio di farsi portavoce, verso il governo Meloni, affinché si possa fare un passo indietro sulla tassa, viste le dichiarazioni contrarie alla tassa, che la regione, con i suoi consiglieri, ha fatto in tutti i dibattiti locali che si sono tenuti sul nostro territorio su questo tema”.

Proseguono dal M5S: “Il gruppo territoriale del Vco sta inoltre cercando di capire se la comunità dei lavoratori oltre-confine può essere di aiuto alle famiglie della nostra zona in difficoltà, per le diverse crisi aziendali (ad esempio, in particolare, per i dipendenti Barry Callebaut a Verbania in cassa integrazione), sollecitando una presa di posizione della giunta comunale di Verbania, riguardo all’utilizzo di una parte del ristorno dei frontalieri ricevuto, proprio a questo scopo (ammesso che la nostra Giunta sia a conoscenza di questa opportunità). In questo modo, i frontalieri della nostra provincia potrebbero risultare utili come “stampella sociale” fondamentale per i loro concittadini”.

Si parla anche di viabilità, sempre in relazione ai lavoratori frontalieri: “Infine, sempre il gruppo del Vco (tramite la coalizione elettorale e presente in consiglio comunale), alla luce dell’accordo di programma (D.P.G.R n° 52 del 09.07.2018) stipulato tra enti territoriali, regione Piemonte e Unione del Lago Maggiore, in merito alla progettazione per la messa in sicurezza della SS 34, depositerà un’interpellanza con l’intento di ottenere, dal comune di Verbania, che (ricordiamolo) veste il ruolo di coordinamento dell’Unione del Lago Maggiore (comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Oggebbio e Ghiffa), risposte e precisazioni su: scadenze, durata e gestione dei lavori, ma soprattutto chiarimenti su quali alternative saranno messe a disposizione dei lavoratori frontalieri per poter raggiungere il posto di lavoro nella vicina Svizzera durante i lavori, senza dover affrontare ore di viaggio e disguidi legati ai trasporti, situazioni ormai all’ordine del giorno in caso di sicure interruzioni della viabilità ordinaria”.