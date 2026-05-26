Sirene e mezzi di soccorso alle “Milani”: a Domodossola scatta la prova di evacuazione

Sirene spiegate e mezzi di emergenza davanti alla scuola primaria “Don Milani” di Domodossola nella mattinata di oggi, ma nessun allarme reale. Si è trattato infatti della programmata esercitazione di evacuazione antincendio, organizzata nell’ambito delle attività previste dalla normativa sulla sicurezza negli edifici scolastici.

Per qualche minuto la presenza dei vigili del fuoco e dell’ambulanza ha attirato l’attenzione dei passanti, e qualche genitore preoccupato ha anche chiamato a scuola per essere rassicurato, ma tutto si è svolto secondo il piano predisposto dall’istituto. L’obiettivo della prova era verificare tempi, procedure e capacità di risposta in caso di emergenza, coinvolgendo studenti, docenti e personale scolastico.

"Le esercitazioni di evacuazione rappresentano un obbligo previsto dal decreto legislativo 81/2008 e devono essere effettuate almeno due volte all’anno - spiega la dirigente scolastica Patrizia Taglianetti -. Un’attività fondamentale per insegnare agli alunni come comportarsi in situazioni di pericolo e per consentire alla scuola di testare l’efficacia del piano di emergenza.

Determinante la collaborazione con i soccorritori intervenuti sul posto. "Ringrazio i vigili del fuoco del distaccamento di Villadossola e gli operatori della Croce Rossa Italiana di Domodossola - conclude Taglianetti - che con la loro presenza hanno reso l’esercitazione ancora più concreta e formativa per i bambini".

La prova si è conclusa positivamente, con gli alunni che hanno seguito le indicazioni mantenendo calma e attenzione e con il personale scolastico che ha gestito le operazioni in modo coordinato e puntuale. Una mattinata utile non solo per la sicurezza, ma anche come momento educativo per imparare fin da piccoli il valore della prevenzione e dell’intervento corretto nelle emergenze.