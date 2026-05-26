Merito, inclusione e territorio: il Fobelli celebra due importanti donazioni

Venerdì 29 maggio presso il salone della mensa del convitto annesso all’Istituto Agrario “Fobelli” di Crodo, alle ore 18.30 avrà inizio un momento conviviale in forma di aperitivo culturale, durante il quale verrà offerta una degustazione a base dei prodotti dell’istituto, per celebrare due eventi benefici: la donazione di una borsa di studio da parte del Lions Club Verbano Borromeo ed il finanziamento di un importante progetto didattico da parte del Rotary Club Pallanza Stresa.

La vincitrice della borsa di studio è Giuditta Bonardi, diplomata all’esame di Stato 2025 con il punteggio di 100/100 e attualmente iscritta al corso di laurea in scienze agrarie presso l’Università degli Studi di Milano. Il progetto finanziato è denominato P.o.n.te. (Percorsi di Orientamento in Network col Territorio) e si occupa dell’accompagnamento e dell’inserimento lavorativo di studentesse e studenti con disabilità.

Alla degustazione si accompagneranno alcuni interventi di riflessione: il dottor Gian Mauro Mottini, agronomo specializzato in consulenza agricola e forestale, già docente del Fobelli, interverrà sulla storia dell’istituto e sui suoi rapporti col territorio; il dottor Igor Cavagliotti, dottore agronomo, presenterà le caratteristiche e le funzioni degli albi professionali afferenti al settore agronomico; la dirigente scolastica, Ornella Barre, relazionerà sugli sviluppi conseguiti dalla scuola nell’ultimo decennio e sulle prospettive future. L’evento è aperto al pubblico con posti limitati al costo di 30 euro. Il ricavato verrà utilizzato per implementare la borsa di studio.