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Domodossola | 20 maggio 2026, 16:30

Moda, scuola e solidarietà: successo per la sfilata degli studenti

All’auditorium dell’Istituto Dalla Chiesa Spinelli un evento con 100 allievi di Enaip e Vco Formazione: raccolti 469 euro per la Lilt Vco

Un evento davvero riuscito, nonostante il meteo abbia provato a complicare le cose, con il cambio di location obbligato: non più piazza Mameli ma l'auditorium del Dalla Chiesa Spinelli di Omegna. La sfilata che ha visto la collaborazione tra Enaip di Omegna e Domodossola, Vco Formazione e Dalla Chiesa Spinelli è stata un successo. 

Un centinaio gli studenti e ls studentesse coinvolti: c'è chi ha sfilato in passerella, chi ha disegnato e realizzato gli abiti, chi si è dedicato a trucco e parrucco e chi all'accoglienza dei tanti ospiti presenti. Un'esplosione di colori ed energia, che ha avuto anche una importante finalità benefica. I presenti infatti hanno lasciato un'offerta: i soldi raccolti, 469 euro in totale,  tramite l'Associazione Kenzio Bellotti saranno devoluti alla Lilt Vco. "Un grazie sincero per aver pensato a noi: è motivo d'orgoglio avere questi attestati di stima e vicinanza dai giovani''  le parole del presidente Francesco Pesce.

Daniele Piovera

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