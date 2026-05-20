Moda, scuola e solidarietà: successo per la sfilata degli studenti

Un evento davvero riuscito, nonostante il meteo abbia provato a complicare le cose, con il cambio di location obbligato: non più piazza Mameli ma l'auditorium del Dalla Chiesa Spinelli di Omegna. La sfilata che ha visto la collaborazione tra Enaip di Omegna e Domodossola, Vco Formazione e Dalla Chiesa Spinelli è stata un successo.

Un centinaio gli studenti e ls studentesse coinvolti: c'è chi ha sfilato in passerella, chi ha disegnato e realizzato gli abiti, chi si è dedicato a trucco e parrucco e chi all'accoglienza dei tanti ospiti presenti. Un'esplosione di colori ed energia, che ha avuto anche una importante finalità benefica. I presenti infatti hanno lasciato un'offerta: i soldi raccolti, 469 euro in totale, tramite l'Associazione Kenzio Bellotti saranno devoluti alla Lilt Vco. "Un grazie sincero per aver pensato a noi: è motivo d'orgoglio avere questi attestati di stima e vicinanza dai giovani'' le parole del presidente Francesco Pesce.