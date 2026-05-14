A Domodossola una serata dedicata alla musicoterapia tra emozioni e intelligenza artificiale

Prosegue a Domodossola la rassegna culturale "Vivere onlife", promossa dall’associazione Alternativa A, con un appuntamento dedicato al rapporto tra musica, emozioni, salute e nuove tecnologie. L’incontro, dal titolo "Curare con la musica. Dal piacere ai benefici", si terrà giovedì 14 maggio alle 20.30 alla scuola media statale "G. Floreanini", in via Umberto Terracini 23.

Ospite della serata sarà Alfredo Raglio, musicoterapeuta e ricercatore, responsabile del Laboratorio di ricerca in musicoterapia dell’Istituto Maugeri Pavia Irccs, oltre che docente all’Università degli Studi di Pavia e al Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano. A coordinare l’incontro sarà la professoressa Stefania Cerri. La conferenza approfondirà il valore terapeutico della musica e della musicoterapia, soffermandosi anche sulle nuove prospettive offerte dall’intelligenza artificiale in ambito sanitario e terapeutico.

Al centro della riflessione ci sarà anche una domanda sempre più attuale: è possibile sviluppare algoritmi capaci di personalizzare la musica a fini terapeutici? L’incontro proporrà così un viaggio nel mondo della musica e della cura, esplorando il legame tra benessere psicologico, emozioni e innovazione scientifica. L’obiettivo della serata sarà quello di mostrare come arte e scienza possano dialogare per creare nuove opportunità terapeutiche e strumenti capaci di migliorare la qualità della vita delle persone.

La rassegna "Vivere onlife" si concluderà venerdì 22 maggio a Casa don Gianni con l’incontro "Le parole che curano", dedicato ai linguaggi nelle relazioni sociali e familiari, a cura della psicologa e psicoterapeuta Laura Giuliani. Ingresso libero.