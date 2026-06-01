Villadossola accoglie don Luca Ariola: "Non abbiate paura di lasciarvi interrogare da Cristo" FOTO e VIDEO

Con il cuore pieno di gioia sabato 30 maggio i parrocchiani di Villadossola e della Valle Antrona hanno dato il benvenuto, nella chiesa di Cristo Risorto, a don Luca Ariola che coadiuverà il parroco don Massimo Bottarel e don Renato Sacco nel servizio pastorale.

“Don Luca è un dono del Signore e della diocesi alla comunità. Siamo contenti di accoglierlo come prete e sacerdote – ha detto don Massimo Bottarel - non è solo un animatore e un educatore, un prete è di più. Ricordiamoci che potrà aiutarci a fare un passo avanti nella fede, poi si occuperà del grest, dei campi scuola e delle varie iniziative”.

Un giovane dell'oratorio a nome di tutta la comunità ha espresso parole di benvenuto a don Luca “Se sei qui è perchè lo Spirito Santo ti ha scelto. "Ti chiediamo – ha detto - di sostenerci nel nostro cammino di fede, soprattutto in quelle fasi della vita in cui è più forte il desiderio di spiritualità, aiutaci a conservare la gioia di essere cristiani”.

Don Luca emozionato durante l'omelia, dopo essersi soffermato sul Vangelo del giorno e sull'importanza della festa della Santissima Trinità si è rivolto ai giovani . “Non abbiate paura – ha detto – a lasciarvi interrogare da Cristo”. Poi ha rivolto un invito a tutti a ispirarsi alla fede del patrono di Villadossola San Bartolomeo e ad affidarsi a Maria “Con Lei non c'è cima -ha detto- che noi non possiamo scalare”.

Durante l'offertorio tra doni da parte dei rappresentanti delle varie comunità nelle quali don Luca presterà servizio ci sono state le chiavi dell'oratorio di Villadossola.

Alla celebrazione della messa con don Massimo Bottarel, don Luca Ariola e don Renato Sacco era presente anche don Francesco David, anche lui di Masera e ordinato da poco sacerdote. In prima fila erano presenti il sindaco di Villadossola Bruno Toscani e il sindaco di Montescheno Dario Ricchi. Molti i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione, al termine della messa i genitori di don Luca sono stati invitati all'altare e alla mamma è stato donato un mazzo di fiori. La festa per don Luca è poi proseguita in oratorio con i giovani che hanno coinvolto don Luca attraverso un quiz e dei giochi per conoscerlo meglio poi un rinfresco e la torta.

Don Luca ha 33 anni, è stato ordinato il 18 aprile in cattedrale a Novara. È originario di Masera e prima di iniziare il suo cammino in seminario ha conseguito la laurea triennale in Filosofia. Come seminarista ha prestato servizio presso le comunità parrocchiali di Borgomanero, Ornavasso e S. Antonio a Novara, mentre l’ultimo anno di diaconato, lo ha vissuto nella parrocchia di Grignasco.