“Patto del Verbano”: nasce la collaborazione tra Alfa Varese e Acqua Novara.Vco per la gestione dell’acqua

Si terrà giovedì 4 giugno alle ore 10, presso il Municipio di Sesto Calende, la conferenza stampa di presentazione del “Patto del Verbano”, l’accordo che segna una nuova collaborazione tra due importanti gestori del servizio idrico integrato del Nord Italia.

L’intesa unisce Alfa Varese e Acqua Novara.Vco, realtà pubbliche di riferimento per la gestione dell’acqua nei rispettivi territori, con l’obiettivo di sviluppare una sinergia strutturata orientata a infrastrutture più moderne, maggiore sostenibilità e sicurezza del servizio per i cittadini.

Il progetto nasce dall’area del Lago Maggiore e si estende idealmente alle province di Varese, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, con una visione condivisa di lungo periodo sulla tutela e valorizzazione della risorsa idrica.

Acqua Novara.Vco si presenta all’appuntamento con risultati economici e gestionali di rilievo: nel 2024 ha registrato 87,6 milioni di euro di valore della produzione, investimenti per 42,1 milioni di euro e una riduzione delle perdite idriche al 42%. Il 90% dei rifiuti viene recuperato e la produzione energetica è interamente da fonti rinnovabili, con investimenti pro-capite tra i più alti a livello nazionale.

Alfa Varese è una società interamente pubblica partecipata da 133 comuni della provincia di Varese e da altri enti locali, con una gestione che comprende 101 comuni serviti per il sistema idrico, oltre 4.400 km di rete acquedottistica, 3.785 km di rete fognaria e 78 impianti di depurazione al servizio di oltre 1,2 milioni di abitanti equivalenti.

Il “Patto del Verbano” rappresenta quindi un modello di cooperazione tra gestori pubblici che punta a rafforzare l’efficienza del servizio idrico, promuovere investimenti condivisi e affrontare in modo coordinato le sfide legate alla sostenibilità ambientale.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente di Alfa Varese Paolo Mazzucchelli, l’amministratore delegato Marco Cavallin, l’amministratore delegato di Acqua Novara.VCO Daniele Barbone e il presidente Emanuele Terzoli.