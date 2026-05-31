Giovani nel Vco: 35° posto in Italia, il lavoro regge ma crescono le fragilità sociali

Il quadro della qualità della vita dei giovani nel Verbano-Cusio-Ossola è complessivamente positivo, ma disomogeneo. Nella classifica 2026 elaborata da Il Sole 24 Ore, la provincia si colloca al 35° posto in Italia con un punteggio di 507, evidenziando una situazione di equilibrio tra punti di forza occupazionali e alcune fragilità strutturali.

Il dato più incoraggiante riguarda il lavoro: la disoccupazione giovanile è tra le più basse del Paese, con il 12° posto nazionale e un tasso al 4,8%, nettamente inferiore alla media italiana. Anche la soddisfazione lavorativa tra i giovani occupati è elevata, con un 10° posto che conferma un buon livello di qualità dell’impiego per la fascia 20-34 anni.

Positivi anche alcuni indicatori legati al contesto sociale e alla vita quotidiana. Il Vco registra un 6° posto per l’incidenza del canone di locazione sul reddito, segno di un mercato abitativo relativamente più accessibile rispetto ad altre aree urbane. Molto alto anche il quoziente di nuzialità (7° posto) e la buona percezione di sicurezza, con il 9° posto nazionale: solo una quota contenuta di giovani dichiara di sentirsi insicura nel camminare da sola di notte.

Accanto a questi elementi, emergono però alcune criticità. La quota di Neet (giovani che non lavorano e non studiano) è al 75° posto, sopra la media nazionale, mentre l’imprenditorialità giovanile resta debole (62° posto). Anche il livello di istruzione mostra segnali non del tutto positivi: il 70° posto per bassa scolarizzazione e il 55° per quota di laureati indicano un territorio che fatica ad attrarre e trattenere capitale umano qualificato.

Le difficoltà si riflettono anche nella partecipazione civica e sociale: il Vco è all’76° posto per il coinvolgimento dei giovani nel non profit e al 91° per la presenza di amministratori comunali under 40, uno dei dati più bassi del Paese. Anche i servizi del tempo libero accessibili a piedi restano limitati (71° posto), segnalando margini di miglioramento nell’offerta urbana. Più equilibrato il quadro culturale e ricreativo, con buoni risultati per concerti e spettacoli, e una discreta dotazione di spazi sportivi (37° posto).