La Fanfara Bersaglieri Valdossola protagonista in Friuli VIDEO

La Fanfara Bersaglieri Valdossola ha rappresentato il Verbano Cusio Ossola al 73° Raduno Nazionale dei Bersaglieri in Friuli a Lignano Sabbiadoro. L'appuntamento, che quest'anno ha assunto un significato particolare in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la regione nel 1976, ha richiamato migliaia di bersaglieri da tutta Italia.

La formazione ossolana si è distinta durante la grande sfilata che ha attraversato le vie della città friulana. I trenta musicisti della fanfara hanno percorso il tradizionale passo di corsa davanti alle autorità civili e militari, eseguendo i brani più noti del repertorio bersaglieresco e raccogliendo l'apprezzamento del pubblico presente lungo il percorso.

Tra i partecipanti alla trasferta anche una presenza speciale: per la prima volta ha suonato con la fanfara il giovane fondista ossolano Gabriele Matli, tra i protagonisti dello sci nordico italiano e atteso ai prossimi appuntamenti internazionali. Accanto ai musicisti ha preso parte alla sfilata anche Andrea Cappelletti, mascotte della delegazione valdossolana.

Per il gruppo ossolano il raduno è stato anche un'importante occasione di incontro e di amicizia con le altre rappresentanze provenienti da tutta Italia. Le giornate trascorse in Friuli, favorite dal bel tempo, hanno alternato i momenti ufficiali delle celebrazioni a occasioni di socialità tra i partecipanti.

L'edizione 2026 del Raduno Nazionale ha inoltre ricordato il ruolo svolto dai Bersaglieri nei giorni successivi al terremoto del 1976, quando il corpo fu tra i primi a intervenire nelle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Un legame che il raduno di Udine ha voluto rinnovare, unendo memoria storica e spirito di appartenenza.