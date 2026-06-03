Prosegue la fase positiva del mercato Vco delle due ruote a motore

Prosegue la fase positiva del mercato italiano e del Vco delle due ruote a motore. Gli ultimi dati delle immatricolazioni di maggio diffusi da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) evidenziano una crescita complessiva dell’8,45% rispetto allo stesso mese del 2025, confermando la solidità del comparto e il ruolo sempre più centrale delle due ruote nelle scelte di mobilità degli italiani.

L’analisi dei dati che riguarda da vicino anche il Verbano Cusio Ossola restituisce, tuttavia, un quadro a due velocità. A trainare il mercato sono soprattutto gli scooter, che registrano un robusto incremento del 14%, mentre le moto si mantengono sostanzialmente sui livelli dello scorso anno, con una crescita dell’1%.

Una dinamica, così spiegano gli esperti, che riflette uno scenario ancora caratterizzato da incertezze geopolitiche, pressione inflazionistica e consumi prudenti, orientando la domanda verso soluzioni di mobilità efficienti, accessibili e funzionali agli spostamenti quotidiani. In questo contesto, lo scooter si conferma dunque protagonista della mobilità urbana ed extraurbana, mentre la sostanziale tenuta delle moto, pur in una fase di rallentamento, evidenzia la resilienza di una domanda alimentata non solo da esigenze di mobilità, ma anche dalla passione, dal turismo e dal tempo libero.