Mutui, nel Vco seconde case più “leggere”: importi medi sotto i 110 mila euro

Nel Verbano-Cusio-Ossola i mutui richiesti per l’acquisto della seconda casa si confermano più contenuti rispetto a quelli destinati all’abitazione principale, sia per durata sia per importo finanziato. È quanto emerge dai dati 2026 dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, che evidenziano come il mercato delle seconde case segua dinamiche differenti rispetto a quello della prima abitazione.

Nel dettaglio, nel Vco la durata media dei mutui per la seconda casa si attesta a 21 anni e 2 mesi, contro i 26 anni e 9 mesi richiesti mediamente per la prima abitazione. Anche l’età dei mutuatari cambia sensibilmente: chi acquista una seconda casa ha in media 43 anni e 2 mesi, mentre per la prima casa il dato scende a 35 anni e 4 mesi.

Differenze evidenti anche sul fronte economico. Per finanziare una seconda abitazione nel Verbano-Cusio-Ossola vengono richiesti in media 106.412 euro, contro i 134.578 euro necessari per la prima casa. Più elevato anche il valore medio degli immobili acquistati come abitazione principale: 174.210 euro contro 181.471 euro delle seconde case.

A cambiare è inoltre il Loan-to-Value, cioè il rapporto tra il capitale richiesto alla banca e il valore dell’immobile. Nel Vco il dato medio per la seconda casa si ferma al 58,6%, tra i più bassi del Piemonte, mentre per la prima abitazione raggiunge il 77,3%. Un segnale che conferma come chi compra una seconda casa disponga generalmente di maggiore liquidità iniziale e debba quindi ricorrere meno al finanziamento bancario.

Secondo MutuiOnline.it, in tutta Italia le richieste di mutui per la seconda casa rappresentano nei primi mesi del 2026 l’8,6% del totale, contro il 70,6% relativo all’acquisto della prima abitazione.