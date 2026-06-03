Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

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20263366 Azienda di Verbania cerca un elettricista con esperienza per installazione di impianti elettrici civili, capace di lavorare in autonomia. Contratto a tempo determinato sei mesi full time finalizzato alla stabilizzazione.

20263384 Azienda a Baveno cerca un/a addetto/a alle pulizie part time ogni mercoledì dalle ore 8 alle ore 10:30. Si offre contratto a tempo determinato tre mesi con possibilità di proroga.

20263420 Azienda di Baveno cerca 2 apprendisti elettricisti con voglia di imparare il mestiere per posa impianti elettrici. Si offre contratto di apprendistato full time.

20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.

20263423 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca vicedirettore con mansioni di coordinatore e gestione operativa dell'intero negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.

20263424 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un direttore con mansioni di coordinatore e gestione operativa dell'intero negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.

20263459 Beverage store di nuova apertura a Verbania cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.

20263457 Beverage store di nuova apertura a Verbania cerca vicedirettore con mansioni di coordinatore e gestione operativa dell'intero negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.

20263456 Beverage store di nuova apertura a Verbania cerca un direttore con mansioni di coordinatore e gestione operativa dell'intero negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.

20263447 Aziende di servizi cerca un/a addetto/a alle pulizie per pulizia e sanificazione ufficio a Omegna. Si offre contratto a tempo determinato di un mese e mezzo part time da lunedì a venerdì dalle 17:00 alle 19:00