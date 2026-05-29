Intelligenza artificiale e industria, Unione Industriale Vco apre il confronto sulle sfide della trasformazione digitale

Giovedì 28 maggio presso la sede di Unione Industriale Vco, si è tenuto il convegno dal titolo "L'AI al servizio dell'impresa moderna: applicazioni e sfide per i processi aziendali", che ha esplorato e indagato le possibilità di utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito industriale.

L’evento, introdotto e moderato dal Presidente di Uivco, Fausto Milanesi, ha avuto come relatori, professionisti di importanti realtà della provincia e della Regione: Elena Di Donato, del Digital Innovation Hub Piemonte, struttura interna a Confindustria Piemonte legata alla consulenza sulle innovazioni tecnologiche e digitali; Fabio Paracchini, Corporate Vice President Innovation di Altea Spa, grande azienda del Vco che si occupa di trasformazione digitale delle imprese; Fiorenza Succu di AI4I (The Italian Institute of Artificial Intelligence for Industry), nuova realtà fortemente innovativa dello studio delle soluzioni di AI; Raimondo Sgrò, Professore dell’Istituto Cobianchi di Intra, che ha illustrato le nuove frontiere delle reti neurali; e Riccardo Melani, AI Independent Consultant di Federmanager Novara Vco, che ha spiegato come le figure apicali dell’azienda possono valorizzare i processi produttivi integrando l’AI e le competenze umane.

L’obiettivo del convegno è stato quello di presentare l’AI come un’opportunità da sfruttare per incrementare la produttività, analizzando al contempo i rischi di un suo uso eccessivo e senza regolamentazione. L’intelligenza artificiale non deve sostituire l’ingegno umano, ma deve essere vista come un supporto, in grado di migliorare i processi produttivi e di accrescere lo spirito critico e di innovazione presente all’interno delle persone che lavorano in azienda. Durante l’evento sono stati presentati diversi casi studio di integrazione efficace dall’AI nelle imprese, è stata offerta una panoramica delle soluzioni presenti attualmente sul mercato e ci si è anche focalizzati su quali potranno essere le nuove frontiere della ricerca sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito industriale. L’AI in azienda può essere applicata in diversi ambiti, e diverse imprese del territorio l’hanno incominciata a usare per incrementare il proprio business e per comprendere l’andamento dei mercati di riferimento.

Il convegno si è chiuso con un appello alle istituzioni, nel fornire gli strumenti e gli incentivi necessari per facilitare l’introduzione di queste nuove tecnologie e per la formazione del personale, in modo che le innovazioni siano complementari all’ingegno e alla conoscenza umana, che ha da sempre contraddistinto le aziende del Vco.



